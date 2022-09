Reprodução/Twitter - 27.09.2022 Votação em referendo para anexação da Rússia em Zaporizhzhia

O poder Executivo da União Europeia anunciou nesta quarta-feira (28) o oitavo pacote de sanções contra a Rússia, medida tomada em reação aos referendos de anexação promovidos em áreas ocupadas na Ucrânia.

"A Rússia levou a invasão à Ucrânia a um novo patamar, e nós estamos determinados a fazer o Kremlin pagar o preço por essa nova escalada", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A nova rodada de sanções , que ainda precisa do aval dos Estados-membros, estabelece as bases legais para impor um teto ao preço do petróleo russo para "reduzir as receitas" do Kremlin e "manter os mercados globais de energia estáveis".

Além disso, proíbe cidadãos europeus de participar dos conselhos de empresas estatais russas e cria instrumentos para punir as companhias e indivíduos que tentarem contornar as sanções contra Moscou.





O pacote também proíbe a importação de uma série de produtos russos, medida que deve gerar um impacto de 7 bilhões de euros para o regime de Vladimir Putin, e veta a exportação de determinados produtos para a Rússia , "principalmente tecnologias cruciais necessárias para sua máquina de guerra".

O setor de gás, uma das principais fontes de entradas para o Kremlin, novamente não foi inserido nas sanções da UE.

Referendos

O oitavo pacote chega na esteira dos referendos de anexação nos territórios das províncias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia que estão sob controle de Moscou.

Segundo a Rússia, mais de 90% dos eleitores aprovaram a anexação dessas regiões, mas os números não podem ser verificados de forma independente, e a comunidade internacional não reconhece a legalidade das votações.

Essa mesma tática já foi usada pela Rússia para anexar a península ucraniana da Crimeia em 2014, em meio à crise que deflagrou conflitos separatistas em Donetsk e Lugansk.

"Trata-se de uma nova violação da soberania e da integridade territorial da Ucrânia, em um contexto de violações sistemáticas dos direitos humanos", disse o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, nesta quarta-feira.

Já a China defendeu que a "integridade soberana e territorial de todos os países deve ser respeitada". O Parlamento russo deve realizar uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira (3) para discutir a anexação de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Os referendos aconteceram em meio à contraofensiva da Ucrânia, que vem reconquistando territórios no leste e no sul.

No entanto, se a Federação Russa anexar essas quatro províncias, ela poderá considerar futuras ações militares de Kiev nessas áreas como ataques a seu próprio território.

