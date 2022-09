São Paulo

No debate desta terça (27) na TV Globo, a rivalidade entre Lula e Bolsonaro foi uma das principais pautas do debate e motivo da discussão entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (PL). Rodrigo Garcia (PSDB) aproveitou a situação para tentar se diferenciar dos rivais. “Um se pendura no Lula. Outro se pendura no Bolsonaro. E ninguém fala de São Paulo”, provocou.