Fábio de Melo, o mediador do debate, teve que encerrar o evento muito antes do previsto

O debate com candidatos ao governo do Acre promovido pela Rede Amazônica , filiada da TV Globo , na terça-feira (27), precisou ser encerrado muito antes do previsto após uma decisão judicial da desembargadora Denise Castelo Bonfim. Organizadores do evento não convidaram o candidato David Soares Hall (Agir) e ele entrou com uma ação judicial para tirar o debate do ar. O motivo de ele não ter sido chamado para debater seria o fato de o seu partido não ter representação no Congresso Nacional.

"A gente pede desculpas, mas por ordem da juíza Denise Castelo Bonfim, que determinou a participação do candidato David Hall, do Partido Agir, sem representação no Congresso Nacional, neste debate, por conta disso, encerraremos o debate da Rede Amazônica neste momento, reafirmando o compromisso da Rede Amazônica com a democracia", afirmou o mediador do debate, Fábio Melo.

Segundo a emissora, a lei 9.504/97, artigo 46, assegura a participação de candidatos filiados a partidos com no mínimo cinco parlamentares no Congresso Nacional, que não é o caso do Agir. Sendo assim, a presença de David Soares Hall não seria garantida e tudo teria ocorrido dentro da lei. Ainda assim, o gerente comercial da emissora, Fábio Farina, precisou ser conduzido à Polícia Federal para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Rede Amazônica disse que "irá impetrar todos os recursos judiciais cabíveis e representação no Conselho Nacional de Justiça [CNJ] pelo evidente abuso de autoridade ocorrida hoje no Acre" e que a decisão da desembargadora "impediu que o debate com os candidatos com representatividade no Congresso Nacional pudessem debater e apresentar suas propostas aos eleitores".

