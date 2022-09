Cristiano Mariz/Agência O Globo - 08.03.2022 A primeira-dama Michelle Bolsonaro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou hoje um vídeo nas redes sociais em que convoca cristãos a levantarem "um clamor pelo Brasil" numa corrente de jejum e oração de 12 horas. O vídeo mostra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em manifestações e destaca símbolos nacionais.

"Vamos levantar um clamor pelo Brasil nesta quinta-feira, dia 29 de setembro da meia-noite ao meio-dia. Vamos jejuar em favor de nossa nação". Você que é cidadão e cristão, reserve um tempo neste dia e clame ao senhor Jesus pelo nosso país", diz o vídeo sem citar o presidente.

A postagem da primeira-dama também convida os fiéis a "suplicar a Deus que nos livre dos corruptos, que saquearam o nosso país".

Essa não é a primeira vez que Michelle convoca religiosos na plataforma. Um post compartilhado pela primeira-dama, no dia 2 de setembro, incentiva uma corrente de jejum e oração em favor da reeleição de Jair Bolsonaro.

