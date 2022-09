Reprodução TV DW PCK refinaria russa em Schwedt na Alemanha

O governo alemão assumiu o controle das operações da petrolífera russa Rosneft nas subsidiárias alemãs. Um dos argumentos é que a medida deve garantir o fornecimento de energia – interrompido após invasão a escalonada da Rússua na Ucrânia.

As subsidiárias alemãs da Rosneft respondem por cerca de 12% da capacidade de refino de petróleo no país, disse o Ministério da Economia em comunicado nesta sexta-feira (16).

Recentemente, Moscou interrompeu as ligações de gás natural para a Alemanha pelo gasoduto Nord Stream 1 deixando o país apreensivo, forçando a Alemanha a se livrar de sua dependência dos combustíveis fósseis russos.

O controle alemão à subsidiárias abrange as empresas Rosneft Deutschland GmbH (RDG) e RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) e, portanto, suas participações correspondentes em três refinarias: PCK Schwedt, MiRo e Bayernoil.

Corte de gás

As operações das refinarias foram interrompidas pois o governo alemão decidiu reduzir as importações de petróleo russo, com o objetivo de interrompê-las completamente até o final do ano.

Ao assumir o controle dessas empresas locais, as autoridades alemãs podem executar as operações de refino usando petróleo de outros países.

Em PCK Schwedt, por exemplo, que fica perto da fronteira polonesa, a refinaria fornece cerca de 90% do petróleo usado em Berlim e na região circundante, incluindo o aeroporto internacional de Berlim Brandenburg.

A guerra da Rússia na Ucrânia desencadeou um efeito em cascata no preço da energia na Europa e especialmente na Alemanha, com os números disparados à medida que Moscou diminuía a oferta do gás.

No início de abril, o governo alemão assumiu temporariamente o controle da subsidiária alemã da Gazprom, depois que uma transferência de propriedade da empresa ligou um alerta nas autoridades alemãs.

Com as entregas da Rússia em queda após a invasão da Ucrânia, a Alemanha busca formas de encontrar novas fontes de energia para o país.

Usinas de carvão

O governo alemão decidiu acionar usinas de carvão desativadas, enquanto coloca duas de suas usinas nucleares em espera até abril, em vez de eliminá-las completamente conforme planejado até o final do ano.

