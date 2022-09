Reprodução/CNN Furacão Fiona já atingiu diversas ilhas caribenhas no início da semana

Nesta sexta-feira (23) o furacão Fiona ameaçou chegar à ilha das Bermudas , passando a oeste do território em direção à Nova Escócia. No início da semana, o fenômeno já atingiu uma série de ilhas do Caribe , deixando mortos e causando destruição.

Até momento, ao menos oito pessoas morreram devido ao Fiona e praticamente todos os 3,3 milhões de habitantes de Porto Rico ficaram sem energia durante uma onda de calor.

Ainda, o furacão também tem o potencial de se tornar uma das tempestades mais críticas da história do Canadá.

A previsão é que a tempestade chegasse às Bermudas nas primeiras horas da manhã de hoje, com ventos e chuvas fortes. O fenômeno também está a 1.610 km ao sul-sudeste de Halifax, capital da província canadense de Nova Escócia.

De acordo com o Centro Nacional de Furacão em Miami, a partir das 20h (no horário do Atlântico), o Fiona registrou ventos máximos de 215 km/h e estava a cerca de 455 km a oeste-sudoeste das Bermudas, em direção ao norte-nordeste a 31 km/h.

O furacão está classificado na categoria 4 na escala Saffir-Simpson — que tem cinco etapas —, ou seja, é capaz de produzir danos catastróficos.

Segundo o Environment Canada do governo, o Fiona está se tornando a tempestade mais poderosa a atingir o Canadá , com consequências que podem se estender até sábado (24). O fenômeno deve passar pela Nova Escócia antes de seguir para o norte em Newfoundland e Labrador no domingo (25).

Grande parte do Canadá Atlântico, incluindo pedaços da Ilha do Príncipe Eduardo, New Brunswick e leste de Quebec, sentirão o impacto da tempestade.

Destruição

O furacão Fiona atingiu a ilha de Porto Rico e deixou mortos e milhões de pessoas sem energia elétrica, informaram as autoridades locais nessa segunda-feira (19).

O fenômeno provocou graves inundações e deslizamentos de terra antes de atingir a República Dominicana. O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) disse que a tempestade estava causando "inundações catastróficas".

"O olho do furacão Fiona tocou terra ao longo da costa da República Dominicana perto de Boca De Yuma. Os ventos máximos sustentados no momento em que tocou a terra foram estimados em 150 quilômetros por hora", disse o NHC no Twitter.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , disse que o governo norte-americano vai financiar a remoção de detritos, a restauração de energia e água, além de fornecer abrigo e comida para o próximo mês.

No território dos EUA, estima-se que um milhão de casas e empresas fiquem sem energia após passagem do Fiona.

