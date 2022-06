Divulgação/ Bombeiros MG - 09.06.2022 Acidente com 'carreta furacão' deixa dois mortos em Governador Valadares

Duas pessoas morreram carbonizadas após um acidente com “carreta furacão” na BR-259, a cerca de 35 km de Governador Valadares, na região do Rio Doce, em Minas Gerais (MG). A carreta perdeu o controle, saiu da pista e caiu em um buraco de aproximadamente 15 metros, pegando fogo após o impacto.

Empresa Expresso da Alegria lamentou a morte dos colaboradores

O Corpo de Bombeiros foi acionado na rodovia, que dá acesso ao Espírito Santo, por volta das 22h de terça-feira. Após controlar as chamas, os militares conseguiram ter acesso à cabine, e encontraram um corpo parcialmente soterrado e preso às ferragens. O outro corpo foi localizado em seguida.

Nas redes sociais, a empresa 'Expresso da Alegria" lamentou a morte dos colaboradores , identificados como Anderson Almeida Rodrigues e Carlos Rocha Ferreira. Os familiares das vítimas viajaram até Minas Gerais para o procedimento de liberação dos corpos no IML, e traslado previsto para manhã desta quinta feira.

Segundo a empresa, os corpos serão velados em São Mateus, no Espírito Santo e sepultado no cemitério da cidade.

