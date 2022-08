Divulgação/Governo do México Obrador afirma que estão sendo todos os esforços para o resgate dos dez mineiros

O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmou, em coletiva realizada nesta segunda-feira (8), que "tudo está sendo feito" para resgatar os 10 mineiros que estão presos há 4 dias em uma mina de carvão.



Os trabalhadores ficaram presos após um deslizamento de terra atingir a mina que está localizada na cidade de Sabinas. Eles estão a uma profundidade de cerca de 40 metros.

“Primeiro estamos procurando resgatá-los, estamos trabalhando. As pessoas que estão no terreno são heróicas, muito empenhadas. Tudo está sendo feito para o resgate", ressaltou Obrador.

De acordo com o chefe executivo do México, as paredes do local onde as pessoas estavam trabalhando se romperam quando uma outra mina, localizada ao lado, também rompeu por conta de um grande acúmulo de água. No momento do acidente, 15 trabalhadores estavam no lugar e 5 foram resgatados.

O presidente afirmou também que, ao todo, 557 pessoas estão na linha de frente para realizar o resgate dos mineiros que continuam presos. Profissionais do Ministério da Defesa, da Comissão Nacional de Águas e da Guarda Nacional estão entre os que auxiliam na operação.



“Estamos correndo para retirar a água para que os socorristas possam entrar, eles já estão lá, já têm todo um plano, não pararam de trabalhar dia e noite, há coordenação. Essa é a primeira coisa, depois vem o que está relacionado à responsabilidade e a terceira coisa, que já está sendo feita, mas vai se intensificar, que é o apoio aos familiares”, afirmou.

Autoridades afirmam que, desde que o incidente aconteceu no dia 3 de agosto, mais de 70.794 metros cúbicos de água foram extraídos para continuar os esforços de resgate dos dez trabalhadores.

Além dos esforços dedicados ao resgate dos mineiros, também está sendo realizado um trabalho no local para atender os familiares das vítimas e voluntários. Uma cozinha comunitária foi instalada nas proximidades da mina de carvão e as secretarias Estadual de Saúde e de Defesa Nacional oferecem atendimento psicológico aos parentes.

“Todo mundo tem fé, ninguém está pensando em outra coisa além do resgate", enfatizou López Obrador.

