Ministério da Defesa da Rússia - Soldados russos retornam após troca de prisioneiros com a Ucrânia, 22.09.22

O Ministério da Defesa russo informou nesta quinta-feira (22) que 55 soldados russos e da região de Donbass foram libertados como parte da recentente troca de prisioneiros com a Ucrânia.

Os soldados foram transportados de avião para a Rússia e estão recebendo “cuidados psicológicos e médicos”, diz a nota do ministério. O Ministério da Defesa russo acrescentou que a troca de prisioneiros ocorreu após negociações “difíceis” e que as vidas dos detidos estavam “sob a custódia” do governo de Kiev.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, também comunicou publicamente os resultados das negociações. A Ucrânia conseguiu a libertação de 215 soldados ucranianos incluindo do Batalhão de Azov - conhecido abertamente por ter membros neonazistas - junto a 10 estrangeiros que lutavam ao lado de tropas ucranianas.

A troca de prisioneiros foi confirmada um dia após o anúncio de Vladimir Putin para mobilizar parte dos reservistas militares para integrarem as tropas no combate na Ucrânia.

O principal político da oposição da Ucrânia foi libertado como parte de uma troca de prisioneiros em larga escala com a Rússia, anunciou o presidente Vladimir Zelensky na manhã desta quinta-feira.

Um total de 215 soldados e outros militares foram 'devolvidos à Ucrânia', disse o presidente em seu discurso de rotina transmitido por vídeo chamada.





