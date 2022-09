Reprodução/Twitter Prisioneiros escreveram oração na parede de câmara de tortura

O governo da Ucrânia deu mais detalhes nesta quarta-feira (14) sobre a "câmara de tortura " encontrada pelas tropas do país na cidade de Balakliya, que voltou para o controle de Kiev nesta semana.

Segundo o Ministério da Defesa, o local tinha uma oração do Pai Nosso escrita em ucraniano em uma das paredes. "Uma câmara de tortura na Balakliya libertada. O Pai Nosso foi esculpido na parede por prisioneiros ucranianos. A Rússia deve ser responsabilizada por esse genocídio flagrante", escreveu nas redes sociais.

russian torture chamber in liberated Balakliya.

The Lord's Prayer was carved on the wall by Ukrainian prisoners.

russia must be held accountable for this blatant genocide. pic.twitter.com/ObQJGjfEQw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 14, 2022

As acusações se somam àquelas feitas pela deputada Maryana Bezugla, do partido Servo do Povo, do presidente Volodymyr Zelensky, e que dizia que havia "rastros de sangue" no local e "instruções sobre o 'nazismo ucraniano'" coladas nas paredes.



"Balakliya. Sala de execução. Porão. Instruções sobre o 'nazismo ucraniano' estão coladas nas paredes próximas - uma cadeira com martelo, fita adesiva e luvas usadas. Em outra sala" há "vestígios de sangue", escreveu a parlamentar nas suas redes sociais.

Nesta quarta-feira, em visita a Izyum, outra localidade libertada na mesma região de Kharkiv, Zelensky também acusou os russos de terem torturado e assassinado prisioneiros como ocorreu em Bucha - uma pequena cidade próxima a Kiev que chocou o mundo após a retomada do controle ucraniano pela quantidade de civis mortos.



Mais de 330 cidades e vilarejos nas regiões de Kharkiv e Lugansk foram recuperados em contraofensivas do país desde o início de setembro. E, até por conta da resposta russa a esses avanços, o governo emitiu um alerta aéreo para todo o território por risco de ataques com mísseis.

As autoridades pediram que as pessoas permaneçam em refúgios subterrâneos durante os alertas e não saiam desses locais seguros para filmar ou fotografar para postar nas redes sociais.

Corpos encontrados em vilarejo

Em Zaliznychne, outro vilarejo capturado pelas forças ucranianas em Kharkiv, foram encontrados os corpos de quatro civis com sinais de tortura, segundo o Ministério Público da Ucrânia, citado pelo portal Ukrinform.

De acordo com as autoridades de Kiev, três pessoas foram enterradas nos jardins de suas casas e um quarto perto de uma fábrica. A descoberta foi feita graças aos relatos dos moradores locais, e, agora, os restos mortais dos civis serão submetidos a uma autópsia.

