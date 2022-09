Reprodução/Twitter/BNN Newsroom - 11.09.2022 Terremoto em Papua Nova Guiné deixou mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram em um terremoto que atingiu Papua Nova Guiné neste domingo (11), de acordo com informações da Equipe de Gerenciamento de Desastres do país.



O terremoto de magnitude 7,6 foi registrado a cerca de 67 km da cidade de Kainantu e a 61 km de profundidade. Moradores de todo o país sentiram o abalo. Cerca de uma hora depois, um segundo terremoto de magnitude 5 ocorreu a 73 km do epicentro original e a 101 km de profundidade.

Além das quatro pessoas que morreram, outras várias estão feridas. É possível que novas mortes sejam registradas, já que há vilarejos isolados que ainda não foram contatados.

Deslizamentos de terra causados pelos terremotos soterraram diversas casas em uma cidade. Os quatro falecimentos estão relacionados a esses soterramentos.

A usina hidrelétrica de Ramu foi danificada, deixando várias províncias locais sem energia elétrica. Estradas também ficaram bloqueadas por conta dos terremotos.



Papua Nova Guiné fica no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", área propensa a abalos sísmicos.

