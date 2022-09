Wikimedia Commons - 25.03.2008 Usina Isar 2, na Alemanha, está com vazamento

Nesta segunda-feira (19), a operadora de usina nuclear Isar 2, na Alemanha , emitiu um aviso de vazamento no local. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente do país, o incidente não comprometeu a segurança.

A pasta informou, no entanto, que uma paralisação da instalação será feita para reparos, e isso pode complicar o plano de energia durante o inverno alemão.

A usina estava programada para ser desativada no final do ano devido ao plano da Alemanha de eliminar gradualmente a energia nuclear . A instalação fica localizada no estado de Baviera, no sul do país.

O plano de acabar com a força nuclear foi anunciado em 2011, mas a guerra na Ucrânia e a queda das importações de energia da Rússia fizeram com que a política passasse por algumas mudanças. A nova estratégia prevê que as operações de duas das três usinas do país sejam estendidas em 2023.

A PreussenElektra, subsidiária do grupo E.ON, um dos maiores operadores de redes de energia da Europa , disse que o reator da Isar 2 pode continuar funcionando até a data planejada. No entanto, a empresa afirmou que seria necessária a paralisação de uma semana para manutenção em outubro, caso as operações continuem após dezembro.

A possibilidade ainda é avaliada pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Economia.

Diante de ameaças da Rússia de cortes do fornecimento de gás à Europa , Berlim já havia anunciado novas medidas para reduzir o consumo de energia em julho deste ano. Depois disso, cidades alemãs passaram a racionar gastos com iluminação pública e climatização de ambientes.

No fim de agosto, o embaixador da Alemanha no Reino Unido, Miguel Berger, reconheceu o risco de que o apoio à Ucrânia na guerra diminua no inverno, devido à crescente crise de energia no país.

