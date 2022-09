Reprodução Wikipedia Panzer obus 2000 alemão - 19.09.2022

O Ministério da Defesa alemão informou nesta segunda-feira (19) que o exército alemão fornecerá à Ucrânia outro quatro tanques Panzer obus 2000 juntamente com um pacote com munição adicional para intensificar a resistência do país a invasão russa.

No comunicado, o ministério disse que o envio ocorrerá imediatamente após a realização de uma reunião que discutiu com os representantes da indústria de armamentos a entrada antecipada de munições reformadas do exército.

Tanque é armamento importante na guerra da Ucrânia

O Panzerhaubitze 2000 é um tanque de guerra do tipo obuseiro auto-propulsado de 155mm. O armamento é desenvolvido para o Exército Alemão pelas empresas Krauss-Maffei Wegmann (KMW) e Rheinmetall.

O PzH 2000 é um dos mais poderosos e sofisticados sistemas de artilharia atualmente em operação. Pode disparar entre 10 e 13 tiros por minuto com seu remuniciamento automatizado.

Tensão entre Alemanha e Rússia

O anúncio de envio dos tanques acontece após a Alemanha retomar o controle de refinarias russas com sede no país. O governo alemão assumiu o controle das operações da petrolífera russa Rosneft nas suas subsidiárias alemãs.

As subsidiárias alemãs da Rosneft respondem por cerca de 12% da capacidade de refino de petróleo no país, disse o Ministério da Economia em comunicado na última exta-feira (16).

Na última semana, o ex-presidente da Rússia Dmitri Medvedev havia acusado a Alemanha de travar uma "guerra híbrida" contra a Rússia, justificando o corte do fornecimento russo de gás a Berlim por seu comportamento "hostil" após a invasão da Ucrânia por Moscou.

As declarações foram feitas em um momento em que as relações entre Alemanha e Rússia, já tensas pelo conflito na Ucrânia, ficaram ainda mais complicadas depois que Moscou cortou o fornecimento de gás para Berlim através do gasoduto Nord Stream.

