Reprodução/Energoatom - 11.09.2022 Usina nuclear de Zaporizhzhia

O Exército da Rússia lançou nesta segunda-feira (19) um ataque de mísseis em Zaporizhzhia, cidade ucraniana nas proximidades da maior usina nuclear da Europa.

O chefe da administração militar local, Oleksandr Starukh, informou nas redes sociais que um dos foguetes atingiu o centro regional de Zaporizhzhia, nas proximidades do rio Dnipro.

Starukh também revelou que ainda não há informações sobre vítimas ou feridos no ataque efetuado pelas forças russas.

Mykolaiv

O exército russo também lançou um ataque de mísseis contra a área industrial da usina nuclear ucraniana de Pivdennoukrainsk, na região sul de Mykolaiv.

A companhia nuclear estatal Energoatom, citada pela emissora "Espreso TV", afirmou que a explosão ocorreu a apenas 300 metros dos reatores.

"Pouco depois da meia-noite, o exército russo lançou um ataque de mísseis contra a área industrial da usina nuclear de Pivdennoukrainsk, na região sul de Mykolaiv. A poderosa explosão ocorreu a apenas 300 metros dos reatores", comunicou a companhia.

A Energoatom ainda informou que o ataque efetuado por Moscou danificou as estruturas dos edifícios da usina e três linhas de alta tensão foram afetadas. A ofensiva, no entanto, não provocou nenhuma vítima.

