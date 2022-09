Reprodução/Energoatom - 11.09.2022 Usina nuclear de Zaporizhzhia tem último reator desligado

A Ucrânia anunciou neste domingo (11) que desligou o último dos seis reatores da usina nuclear de Zaporizhzhia. O desligamento ocorreu por questões de segurança, já que a planta está ocupada por tropas russas.



"Arranjos para seu resfriamento e transferência para um estado frio estão em andamento", afirma, em nota, a agência nuclear estatal da Ucrânia, Energoatom.

Zaporizhzhia é a maior usina nuclear da Europa e foi tomada pelas tropas russas logo nos primeiros dias da invasão na Ucrânia. O local tem sido, desde então, palco de combates violentos.

"Para evitar uma situação de emergência na usina, é necessário interromper o bombardeio russo das linhas de transmissão que ligam a Zaporizhzhia ao sistema elétrico e estabelecer uma zona desmilitarizada ao seu redor. Depois disso, será possível reparar as linhas de transmissão, para garantir a conexão à rede e ainda a operação segura da Zaporizhzhia", afirma o Energoatom.



