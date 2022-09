Reprodução/Twitter Fila para ver o caixão da rainha Elizabeth II

Um homem foi preso acusado de assediar sexualmente duas mulheres que estava na fila para ver o caixão da rainha Elizabeth II , que está sendo visitado por civis em Londres, capital da Inglaterra.

Trata-se de Adio Adeshine, britânico de 19 anos. O caso aconteceu na última quarta-feira (14). Na tentativa de fugir dos políciais após o assédio, o homem teria pulado no rio Tâmisa para fugir dos policiais, mas foi preso logo em seguida.

De acordo com as vítimas, Adeshine se aproximou pelas costas e encostou nelas, com os órgãos genitais à mostra. Ele nega que tenha assediado a dupla e diz que estava no local apenas para ver a rainha.

O homem foi detido sob custódia na sexta-feira depois de comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster. O juiz decidiu mantê-lo preso.



Um magistrado do tribunal não concedeu fiança a Adeshine, mantendo-o sob custódia antes de sua próxima aparição no Southwark Crown Court, no dia 14 de outubro.

Acesso à fila suspenso pelo governo

Na manhã desta sexta-feira, o governo do Reino Unido interrompeu o acesso à fila para a população ver o caixão da rainha Elizabeth II . A medida foi implementada às 9h50 (5h50 no horário de Brasília).

O governo estimou o tempo de espera para chegar até o caixão da monarca: aproximadamente 14 horas.

No Twitter, o Departamento de Cultura britânico pediu às pessoas para não tentarem entrar na fila até a reabertura, prevista para às 16h (12h no horário de Brasília). “Lamentamos qualquer inconveniente. Por favor, não tente entrar na fila até que ela seja reaberta”, diz a publicação.

Em outra publicação, o departamento afirmou que a fila preferencial também atingiu a capacidade máxima às 8h13 (4h13 no horário de Brasília) desta sexta (16).

A expectativa é que na noite desta sexta (16) e na noite de sábado (17) haja outra interrupção no fluxo de pessoas que passam pelo Westminster Hall, momentos em que a família real estará em vigília.

