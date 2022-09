Policía de Seguridad Aeroportuaria Brenda Uliarte, apontada como a instigadora do atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner

Brenda Uliarte , apontada por investigadores como a instigadora do atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner , perguntou aos advogados se havia "estragado sua vida". A declaração ocorreu pouco antes de ela ser levada para prestar depoimento sobre o caso.

Uma amiga da suspeita, Agustina Díaz, foi ouvida nessa quarta-feira (14) e disse que a investigada "odiava" Kirchner e que, em conversas por mensagens, a mulher escreveu sobre planos de assassinar a líder . As duas estão detidas.

Brenda é namorada do brasileiro Fernando Montiel, que foi preso pela tentativa de atirar contra a vice-presidente na noite de 1º de setembro . O homem abordou Kirchner em frente à sua casa na Argentina com uma arma de fogo, que teria falhado na hora do disparo.

Segundo o jornal argentino Clarín , nas primeiras horas de detenção, Brenda ficou em uma cela pequena, completamente isolada. Depois, foi informada que seria levada a Comodoro Py, onde prestaria depoimento. Nesse momento, segundo o site, perguntou aos advogados: "Estraguei a minha vida, não?".

Ontem, o jornal La Nación publicou mensagens obtidas pela Justiça argentina que mostram Benda admitindo ter organizado o ataque .

Muitas das conversas, no entanto, foram apagadas antes que o celular chegasse às mãos das autoridades.

Em uma das mensagens, a mulher deixa claro que queria matar Kirchner e que o assassinato ocorreria em 27 de agosto, quando houve conflitos entre manifestantes pró-Cristina e a polícia, mas a ideia não prosperou:

Brenda: "Vou mandar matar Cristina… Eles falam e não fazem nada. Eu farei. Que filha da put*, ela entrou antes de eu dar o tiro nela."

Agustina: "O que aconteceu?"

Brenda: "Mandei matar a vice Cristina. Não deu certo porque ela entrou. Eu juro que senti raiva."

Agustina: "Você percebe a confusão em que vai se meter, certo? Eles vão te procurar em todos os lugares se descobrirem que você é cúmplice da morte da vice-presidente."

Brenda: "Se acontecer, vou para outro país e até mudo de identidade. Eu tenho isso bem pensado."

Ainda nessa quarta, a polícia também prendeu o comerciante Nicolás Gabriel Carrizo, que apareceu em uma entrevista ao lado de Brenda. Ao analisarem o celular de Carrizo, os investigadores constataram que ele sabia do atentado e de todo o movimento do grupo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.