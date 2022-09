Reprodução vídeo - 02.09.2022 Momento em que Fernando "Salim" Montiel é levado preso, após o atentado contra Cristina Kirchner

O presidente Alberto Fernández participa na manhã desta sexta-feira (02) de uma reunião de gabinete na Casa Rosada. O encontro foi convocado com regime de urgência na noite de ontem devido ao ataque à vice-presidente Cristina Kirchner . Participam da reunião os ministros dos governo.

A juíza federal María Eugenia Capuchetti e os promotores Carlos Rívolo e Eduardo Taiano também deram início à coleta de depoimentos de pessoas que estavam presentes no momento do ataque ocorrido ontem à noite contra a vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner.

O juiz classificou o caso como "tentativa de homicídio" e considerou que o suspeito está em condições de prestar depoimento e testemunhar sobre o caso.

