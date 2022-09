Kremlin - 16.08.2022 Tabloides dizem que Putin foi alvo de atentado, mas está bem

Tabloides britânicos dizem, nesta quarta-feira (14), que o carro do presidente da Rússia , Vladimir Putin , foi alvo de um atentado . De acordo com os jornais, o veículo supostamente teria sido atingido por um "estrondo" na roda dianteira esquerda, seguido de uma forte fumaça. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada por fontes oficiais.

Segundo os tabloides The Mirror , The Sun e Daily Star , apesar do ataque, o russo estaria bem.

O canal General SVR no Telegram informou que poucas pessoas sabiam do percurso que Putin faria de carro e que todas eram do serviço de segurança presidencial. Após o suposto ocorrido, o canal disse que três dessas pessoas desapareceram e o veículo na qual elas viajavam foi encontrado vazio, a poucos quilômetros de onde teria se passado o ataque .

O chefe da guarda-costas do presidente e outras pessoas foram suspensos e estão sob custódia, como noticiaram os jornais.

O canal afirmou que Putin viajava de volta para a residência oficial em uma data não especificada, em uma carreata com cinco carros blindados. O presidente estaria no terceiro.

"No caminho para a residência, a poucos quilômetros de distância, o primeiro carro de escolta foi bloqueado por uma ambulância, [e] o segundo carro de escolta rodou sem parar [devido ao] obstáculo repentino", afirma o canal do Telegram . No carro de Putin "um forte estrondo soou da roda dianteira esquerda, seguido de uma forte fumaça".

