Reprodução/YouTube/CNN - 10.09.2022 Charles III discursa ao ser proclamado rei neste sábado (10)

O rei construiu seu próprio 'império financeiro' antes mesmo de herdar o trono de sua mãe. O novo rei britânico, Charles III , trabalhou nos últimos 50 anos para transformar suas propriedades reais em negócios bilionários.

Na última década, o rei montou uma equipe de profissionais e investidores que aumentaram o valor e os lucros de seu portfólio em cerca de 50%. Charles III tem um dos mais lucrativos dos negócios familiares com seu patrimônio privado, o Ducado da Cornualha.

As propriedades do rei somam mais de 526 km², quase o dobro da cidade de Recife e gera milhões de dólares ao ano em aluguéis

- O tradicional estádio de críquete The Oval

- Extensas fazendas no Sul da Inglaterra

- Casas de aluguel à beira-mar

- Escritórios em Londres

- Um depósito de supermercado

O valor aproximado desse patrimônio é de US$ 1,4 bilhão, comparado a cerca de US$ 949 milhões do portfólio da rainha Elizabeth II. A fortuna da família real é avaliada hoje em US$ 28 bilhões. A riqueza particular da família não tem seu valor divulgado, a quantia é um segredo bem guardado pelos membros da realeza.

Charles III deve herdar o portfólio de sua mãe e uma parte desconhecida da fortuna pessoal. Enquanto os membros do Reino Unido normalmente pagam 40% de imposto sobre herança, o monarca terá isenção. O controle do Ducado de Cornualha passará para p filho mais velho, o príncipe William.

