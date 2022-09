Pexels Canguru mata homem de 77 anos na Austrália

Um canguru matou um idoso de 77 anos na Austrália no último domingo (11). De acordo com as autoridades australianas, o marsupial selvagem era tratado como um animal de estimação pelo homem.

Essa foi a primeira morte causada pelo ataque de um canguru na Austrália desde 1936. O caso aconteceu na cidade de Redmond, localizada no sudoeste do país.

O homem , identificado pela polícia como Peter Eades, foi encontrado gravemente ferido por alguns familiares por volta das 17h. Acredita-se que ele tenha sido atacado no início do dia pelo canguru.

O animal foi morto a tiros por policiais após apresentar comportamento agressivo e impedir que os paramédicos chegassem ao homem ferido, afirmou a polícia local.

"O canguru representava uma ameaça contínua para os socorristas e os oficiais presentes foram obrigados a sacrificar o canguru por arma de fogo", destacou a polícia em comunicado divulgado nesta tarça-feira.



A polícia afirmou que Eades mantinha o canguru de três anos como animal de estimação. O homem também era conhecido pela comunidade local como um criador de alpacas.

Ataque fatal em 1936

O último ataque fatal de um canguru na Austrália aconteceu em 1936. Na ocasião, William Cruickshank, 38, morreu em um hospital em Hillston, no estado de Nova Gales do Sul, na costa leste australiana, meses depois de ter sido atacado por um animal.

Cruickshank sofreu graves ferimentos na cabeça, incluindo uma mandíbula quebrada, enquanto tentava resgatar seus dois cães de um grande canguru, informou o jornal local na época.

A Austrália abriga cerca de 50 milhões de cangurus, que podem pesar até 90kg e crescer até 2m de altura.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.