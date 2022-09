reprodução: Twitter Rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira

O dia do funeral da rainha Elizabeth II será feriado nacional no Reino Unido. A decisão foi aprovada pelo rei Charles III, durante cerimônia de proclamação oficial neste sábado (10), em Londres.



O rei aprovou, dentre outras ordens, uma que decreta o feriado na Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia.

Também neste sábado, o Palácio de Buckingham e o governo britânico oficializaram o dia 19 de setembro como o dia do funeral.

