William e Elizabeth II em 2003

O príncipe de Gales, William, postou uma nota oficial neste sábado (10) pela morte de sua avó, a rainha Elizabeth II, em sua primeira manifestação pública desde o falecimento no dia 8 de setembro.

Falando que o "mundo perdeu uma líder extraordinária", William quis dar um toque mais pessoal no restante do texto.

"Eu perdi a minha avó. E enquanto vivo o luto por sua perda, eu também me sinto incrivelmente agradecido. Eu tive o privilégio de ter a sabedoria e proteção da rainha por cinco décadas. Minha esposa teve 20 anos de sua orientação e apoio. Meus três filhos passaram férias com ela e criaram memórias que durarão vidas inteiras", escreveu.

William ainda afirmou que a rainha "esteve ao meu lado nos meus momentos mais felizes e esteve ao meu lado durante os dias mais tristes da minha vida".

"Eu sabia que esse dia chegaria, mas ainda precisarei de um tempo para sentir a realidade da vida sem a vovó de maneira real. Eu agradeço a ela pelo carinho que ela mostrou pela minha família e por mim. Minha avó disse que o luto é o preço que pagamos por amar. Toda a tristeza que vamos sentir nas próximas semanas será o testemunho do amor que sentimos por nossa extraordinária rainha", acrescentou.

O fim da mensagem foi dedicado ao pai, o agora rei Charles III .

"Eu vou honrar a memória dela apoiando meu pai, o rei, de todas as formas que puder", finalizou.

William, e sua esposa Kate, receberam novos títulos após a morte de Elizabeth II e a ascensão de seu pai ao trono. Ambos passam agora a serem duque e duquesa de Cornuália e também príncipe e princesa de Gales. Kate assume assim o título de Diana, mãe de William, que estava vago há 25 anos.

