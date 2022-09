Reprodução/YouTube/CNN - 10.09.2022 Charles III discursa ao ser proclamado rei neste sábado (10)

Ao ser oficialmente proclamado rei neste sábado (10), no Palácio de St James, em Londres (Reino Unido), Charles III afirmou que seguirá o exemplo de sua mãe. A rainha Elizabeth II faleceu na quinta-feira (8) .



"Ao assumir essas responsabilidades, me esforçarei para seguir o exemplo inspirador que me foi dado ao defender o governo constitucional e buscar a paz, a harmonia e a prosperidade dos povos dessas Ilhas e dos Reinos e Territórios da Commonwealth em todo o mundo", discursou o rei Charles III.

Aos 73 anos, Charles se tornou rei assim que Elizabeth II faleceu, mas sua proclamação oficial aconteceu neste sábado. No discurso, o rei lamentou a morte de sua mãe e agradeceu o apoio da população do Reino Unido.



"É o maior consolo para mim saber da simpatia expressa por tantos à minha irmã e irmãos e que tal afeto e apoio tão avassaladores devem ser estendidos a toda a nossa família em nossa perda", afirmou.

Confira o discurso completo:



"Meus lordes, senhoras e senhores.

É meu mais doloroso dever anunciar a vocês a morte de minha amada Mãe, a Rainha.

Eu sei o quanto vocês, toda a Nação – e acho que posso dizer que o mundo inteiro – simpatiza comigo pela perda irreparável que todos sofremos. É o maior consolo para mim saber da simpatia expressa por tantos à minha irmã e irmãos e que tal afeto e apoio tão avassaladores devem ser estendidos a toda a nossa família em nossa perda.

A todos nós como família, a este reino e à família mais ampla de nações da qual faz parte, minha Mãe deu um exemplo de amor ao longo da vida e de serviço abnegado.

O reinado de minha mãe foi inigualável em sua duração, sua dedicação e sua devoção. Mesmo quando sofremos, agradecemos por esta vida mais fiel.

Estou profundamente ciente desta grande herança e dos deveres e pesadas responsabilidades da Soberania que agora me passaram. Ao assumir essas responsabilidades, me esforçarei para seguir o exemplo inspirador que me foi dado ao defender o governo constitucional e buscar a paz, a harmonia e a prosperidade dos povos dessas Ilhas e dos Reinos e Territórios da Commonwealth em todo o mundo.

Neste propósito, sei que serei sustentado pela afeição e lealdade dos povos cujo Soberano fui chamado a ser, e que no cumprimento desses deveres serei guiado pelo conselho de seus parlamentos eleitos. Em tudo isso, sinto-me profundamente encorajado pelo apoio constante de minha amada esposa.

Aproveito esta oportunidade para confirmar a minha vontade e intenção de continuar a tradição de entregar as receitas hereditárias, incluindo o Espólio da Coroa, ao Meu Governo em benefício de todos, em troca do Subsídio Soberano, que apoia as Minhas funções oficiais como Chefe de Estado e Chefe da Nação.

E no cumprimento da pesada tarefa que me foi confiada e à qual agora dedico o que me resta da minha vida, peço a orientação e a ajuda de Deus Todo-Poderoso".

