Reprodução: commons - 08/09/2022 O rei Charles 3º assumiu o trono britânico após a morte da mãe, a rainha Elizabeth 2ª, na quinta-feira (8)

O rei Charles 3º, que assumiu o trono britânico após a morte da rainha Elizabeth 2ª, na quinta-feira (8) , será monarca não só do Reino Unido, como de outros 14 países, assim como foi sua mãe.

Um grupo de 56 países nas Américas, África, Ásia, Europa e Pacífico formam a Comunidade Britânica, um conjunto de antigas colônias britânicas. Desses, 14 ainda mantêm o monarca do Reino Unido como chefe de Estado. São eles: Austrália, Antígua e Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Nova Zelândia, Ilhas Salomão e Tuvalu. Até novembro do ano passado, Barbados também tinha a rainha Elizabeth como chefe de Estado, mas rompeu com a monarquia britânica e tornou-se uma república.

É importante ressaltar que, ao atingirem sua independência ao longo dos anos, essas nações passaram a não ser mais controladas pela Coroa. Atualmente, a função do rei nesses lugares é limitada e está restrita à participação em cerimoniais e outras formalidades, como a entrega de títulos de nobreza e a recepção a governantes estrangeiros.

Charles 3º já é considerado o rei e, no sábado (10), um conselho o proclamará monarca. Deve levar pelo menos alguns meses, no entanto, para que ele seja coroado. A cerimônia de coroação, a ser realizada na Abadia de Westminster, exige um tempo de preparação que pode ir de meses a anos.

