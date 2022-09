Reprodução: commons - 09/09/2022 Ku Klux Klan

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou, na última quinta-feira (08), durante comício em Nova Iguaçu (RJ), os atos do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) nas comemorações do 7 de setembro com a Ku Klux Kan , uma organização terrorista que surgiu em 1865.

"Foi uma coisa muito engraçada, que o ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou o capuz. Porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador", disse o petista.

O que é a Ku Klux Klan?

A KKK (Ku Klux Klan) é uma organização terrorista, composta somente por pessoas brancas que surgiu nos Estados Unidos, em 1865, após a Guerra Civil. O grupo promove ações terroristas contra pessoas negras e apoiadores dos direitos dos negros. Apesar de ser antiga, ela é ativa até os dias atuais.

Os fundadores eram soldados do Exército Confederado. Na época, os membros vestiam uma túnica branca, capuzes e tinham a cruz como símbolo. Segundo historiadores, a organização é classificada como de extrema-direita, por ser supremacistas, anticatólicos, antissemitas, antiliberais, anticomunistas e promoverem discurso de ódio contra muçulmanos e pessoas LGBTQIA+. Os alvos da organização eram espancadas até a morte ou até enforcadas em praça pública.

Fases da KKK

De 1865 até 1871 a organização ampliou a violência no sul dos Estados Unidos. O governo então implementou uma lei contra o grupo, chamada Third Enforcement Act, que encerrou a primeira fase.

De 1915 até 1940 a ação do Klan foi intensa na Geórgia. Nessa época, o grupo contava com mais de quatro milhões de membros e seu principal objetivo, além dos negros, era católicos e judeus.

De 1950 até os dias atuais, o movimento tem como alvo ativistas que lutavam e lutam pelos direitos civis dos negros e seus aliados.

A organização tem hoje 5-8 mil membros e 72 células, segundo o Southern Poverty Law Center (SPLC), responsável pelo estudo de organizações extremistas nos Estados Unidos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.