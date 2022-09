Reprodução/TV - 09.09.2022 Geraldo Alckmin criticou a Lava Jato e questionou Bolsonaro

Geraldo Alckmin (PSB), vice da chapa do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apareceu em uma propaganda eleitoral do Partido dos Trabalhadores para criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do executivo federal tem usado declarações antigas do ex-governador de São Paulo para atacar o petista.



Em 2017, Alckmin se colocou como pré-candidato do PSDB para a Presidência da República. Opositor do PT, o médico disse que Lula queria se candidatar para concorrer ao cargo de presidente, em 2018, para “voltar à cena do crime”. A fala tem sido propagada nos comerciais do PL.

“Muito cuidado: nesta eleição, antigas falas minhas estão sendo usadas por Bolsonaro para confundir o povo. Naquela época, muitos de nós fomos iludidos por um julgamento que a própria Justiça anulou porque foi parcial e suspeito. Hoje está provado que Lula foi preso injustamente”, disse o ex-governador paulista.

O discurso tinha sido planejado antes mesmo de Alckmin aceitar ser vice de Lula. As direções do PT e PSB sempre deixaram claro que usariam a estratégia de criticar a Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro para dizer que Geraldo foi enganado, enquanto o petista era perseguido pela Justiça.

Além da explicação sobre a fala do passado, o ex-governador de São Paulo aproveitou para atacar o atual presidente da República. “Agora é a família Bolsonaro que precisa explicar pro provo a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo”, concluiu.



Vídeo:

Muitos foram enganados por um processo mentiroso e parcial contra Lula. Hoje sabemos a verdade. Os adversários usam falas antigas do @geraldoalckmin para confundir as pessoas, mas o momento é de unidade, pelo Brasil e pelo povo. #EquipeLula pic.twitter.com/aONQ2Dr7A8 — Lula 13 (@LulaOficial) September 9, 2022

