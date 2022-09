Reprodução: youtube - 09/09/2022 Rei Charles III discursa pela primeira vez

Após a morte da rainha Elizabeth II na última quinta-feira (08), o herdeiro do trono, rei Charles III , discursou nesta sexta-feira (09) pela primeira vez como monarca. O novo líder do Reino Unido citou a mãe como exemplo e inspiração, falou sobre a rainha consorte e sobre seus filhos William e Harry.

"Eu falo hoje com muita lamentação. Ao longo de sua vida Sua Majestade, rainha e minha mãe amada foi um exemplo e inspiração para mim e toda a minha família", iniciou o novo rei.

"Eu sei que a sua morte traz um grande tristeza a muitos de vocês e eu compartilho esse senso de perda muito além do que vocês imaginam", continuou ele.

O primogênito de Elizabeth II comentou sobre os 70 anos de reinado da mãe.

"Quando a rainha acendeu ao trono o Reino Unido e o mundo ainda estava lidando com as privações e os choques. Após a Segunda Guerra Mundial, ainda vivendo nas comissões nas Convenções de um tempo passado e ao longo dos últimos 70 anos, nós vimos a nossa sociedade se tornar uma de muitas culturas e muitas fés. As instituições do Estado mudaram nesse período, mas ao longo dessas mudanças os desafios, a nossa nação e o papel da família, das tradições e conquistas se mantiveram. Eu tenho tanto orgulho, nossos valores prosperaram e floresceram. Nossos valores se mantiveram e devem se manter constantes".

O novo rei do Reino Unido e de mais 14 nações também realizou um voto de serviço ao povo.

"O papel e os deveres da monarquia também se mantém assim como os relacionamentos soberanos com a Igreja Anglicana, igreja a qual a minha fé está tão enraizada. E é nessa fé, nos valores que ela inspira, eu cresci para valorizar o senso de dever dos outros e para trazer com muito respeito as tradições preciosas, as liberdades e responsabilidades de nossa história única e do nosso sistema parlamentar de governo. Como a própria rainha disse e serviu com tanta devoção eu agora prometo servir", disse Charles III.

O monarca também falou sobre sua esposa, a rainha consorte Camilla e também citou os dois filhos, William e Harry. Além disso, o rei anunciou que sua vida irá mudar e suas atividades anteriores serão cumpridas por outras pessoas.

"Minha vida, claro, vai mudar, com as novas responsabilidades. Eu não vou poder dedicar meu tempo à caridade, mas eu sei que esse trabalho vai seguir nas mãos de outras pessoas", afirmou.

"Eu confio no amor de minha esposa e agradeço e reconheço o seu serviço público desde que nos casamos 17 anos atrás ela se tornou a minha rainha com sorte. Agora eu sei que ela trará para o novo papel essa devoção firme, esse dever no qual eu tanto confio, assim como o meu herdeiro William que assume os títulos escoceses que significaram tanto para mim. Eu gostaria também de expressar o meu amor ao Harry e a Meghan que constrói suas vidas no exterior hoje".

Rei Charles finalizou sua primeira declaração agradecendo as condolências e a devoção do povo britânico.

"E nessa tristeza gostaria de lembrar de todos da nossa força e a luz do seu exemplo em nome de toda minha família. Eu gostaria de transmitir as mais ou mais sincero agradecimento por suas condolências e por seu apoio ele significam mais para mim do que eu posso expressar a vocês e a minha mãe querida. Começa agora a sua última grande viagem para se juntar ao meu falecido pai. Eu gostaria de dizer apenas muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por seu amor por sua devoção a nossa família".

