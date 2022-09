Reprodução CNN news - 09.09.2022 Charles III cumprimenta civis no Palácio de Buckingham - 09.09.2022

O novo monarca Charles III chegou ao oeste de Londres na tarde de sexta-feira (9). O rei tem pela frente uma agenda repleta de eventos em homenagem a sua mãe, a rainha Elizabeth II.

O rei Charles III fez questão de cumprimentar os presentes em frente ao Palácio de Buckingham acompanhado por Camilla, a rainha consorte.

O príncipe William voltou para sua casa em Windsor, enquanto o príncipe Harry embarcou em um voo em Aberdeen nesta manhã.

O Reino Unido entrou em um período de luto nacional após a morte da rainha, com bandeiras hasteadas a meio mastro e memoriais.

O “desejo do rei” é que os membros da casa real passem um período de luto até sete dias após o funeral, ainda sem data confirmada.

No trono por 70 anos a partir dos 25 anos, a rainha foi a monarca reinante mais longa do Reino Unido.

