Reprodução/Twitter Rei Charles III deixa Escócia em direção a Londres, onde terá encontro com Liz Truss

Nesta sexta-feira (9), o rei Charles III deixou o Castelo de Balmoral, na Escócia, com destino a Londres, onde iniciará seus compromissos como chefe de Estado.

A viagem acontece um dia após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Segundo a BBC, Charles deve chegar à capital inglesa nos próximos minutos.

O primeiro compromisso oficial do monarca deve ser uma reunião com a recém-empossada premiê Liz Truss. O encontro faz parte do protocolo da operação London Bridge e tem como um dos objetivos o planejamento do funeral de Elizabeth II.

