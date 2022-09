Reprodução - 09.09.2022 Capas de jornais do Reino Unido homenageiam a rainha

A morte da rainha, Elizabeth II, no castelo de Balmoral, no Reino Unido, na tarde desta quinta, provocou uma onda de homenagens nos jornais do país. A monarca com o reinado mais longo da história foi capa dos principais noticiários britânicos na manhã desta sexta-feira (9).

Veja repercussão:

O The Daily Telegraph estampou em sua capa uma foto da rainha em preto e branco, em seus últimos anos de reinado, com a frase: "O luto é o preço que pagamos pelo amor".

Em um editorial completo direcionado a monarca, o jornal prestou homenagem à "vida de serviço" da rainha, dizendo: "Ela era mais do que apenas um símbolo distante e matriarcal de nacionalidade; ela era nossa companheira e guia constante, composta de forma tranquilizadora mesmo nos tempos mais turbulentos."

Já o jornal The Times , publicou na primeira página uma imagem da rainha em sua coroação, em junho 1953 e descreveu a rainha como "a mulher que salvou a monarquia neste país".

Leia também Entenda a Operação Unicórnio, desencadeada pela morte da rainha

No obtuário ainda disseram: "Isso não quer dizer que sem ela já teríamos uma república, ou que a monarquia não passou por alguns momentos conturbados durante seu reinado, quando a impopularidade de alguns de seus membros levou os críticos a questionar seu próprio futuro, mas é graças à sua dedicação e seriedade de propósito que uma instituição que às vezes parecia ultrapassada e desrespeitosa aos valores da sociedade contemporânea ainda hoje tem relevância e popularidade."

O The Guardian , outro importante jornal britânico, destacou uma imagem da rainha sozinha e um texto simples dizendo: "Rainha Elizabeth II 1926 - 2022".

Um colunista do The Guardian apontou que sua morte anuncia o início de "um novo futuro".

"Haverá uma cabeça diferente na moeda, palavras diferentes para o hino nacional", disse o colunista Jonathan Freedland.

"O único elemento em nossa vida coletiva que era consistente e confiável o mesmo... se foi."

O The Independent também usou a foto da coroação da rainha, em 1953, e a destacou em sua primeira página, e dexou-a falar por si mesma sem nenhum texto. No entanto, em seu editorial, usou as palavras da própria rainhaas próprias palavras da rainha em sua homenagem a Diana, princesa de Gales: "(Agora temos) a chance de mostrar ao mundo inteiro a nação britânica unida em luto e respeito."

"Graças a Deus por alguém que fez muitas, muitas pessoas felizes."

O jornal Metro seguiu de maneira semelhante, no entanto, dedicou a primeira página a um retrato de sua juventude com o artigo principal dizendo: "A Rocha de nossa Nação".

O tabloide, The Sun , também prestou uma homenagem a Elizabeth II em sua capa principal e na última página, com uma declaração de Charles - que se tornou rei após sua morte - no verso.

Na capa, o jornal diz: "Nós amamos você, senhora.

"Descanse em paz... The Sun e nossos leitores amaram você. Estamos orgulhosos de você ter sido nossa rainha."

O Daily Express diz simplesmente: "Nossa amada rainha está morta".

Leo McKinstry, colunista do Express chamou a rainha de "uma luz brilhante para a humanidade".

O Daily Mail lamentou a morte da rainha e manchetou: "Nossos corações estão partidos".

Uma colunista escreveu: "Como encontrar as palavras?

"Nossa dor é uma centena de emoções diferentes, todas difíceis de entender."

O Daily Mirror , escreveu simplesmente "Obrigado" e em um editorial chamou a Rainha de "uma das mais notáveis ​​de sempre a enfeitar as páginas da nossa história".

"Por todas as provações e tribulações que vivemos desde que ela subiu ao trono - as dificuldades, as guerras, as crises e as decepções - devemos sempre agradecer por sermos testemunhas não apenas do monarca mais antigo do país , mas também um dos seus maiores."

