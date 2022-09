Reprodução / Instagram @theroyalfamily - 09.01.2022 Kate Middleton ao lado da rainha Elizabeth II

Com a morte da rainha Elizabeth II nessa quinta-feira (8) , alguns títulos de nobreza estão passando por alterações dentro família real. Agora que o príncipe William se tornou o próximo na linha de sucessão ao trono, sua esposa e atual Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, passará a ser chamada de princesa de Gales e Duquesa de Cornualha.

O anúncio foi feito pelo rei Charles III durante seu primeiro discurso como monarca nesta sexta-feira (9) .

"Hoje, estou orgulhoso de criar o [William] Príncipe de Gales, Tywysog Cymru, o país cujo título tive o privilégio de ter durante tanto da minha vida e dever", disse o rei.

"Com Catherine ao lado dele, nosso novo príncipe e princesa de Gales, eu sei, continuarão a inspirar e liderar nossas conversas nacionais, ajudando a trazer os marginais para o centro, onde uma ajuda vital pode ser dada."





Anteriormente, o título pertenceu à princesa Diana, que ficou muito conhecida por sua dedicação a causas sociais. Ela, no entanto, morreu em um acidente de carro em Paris, na França, aos 36 anos. Com Lady Di, Charles teve dois filhos, William e Harry.

William, que antes era Duque de Cambridge, agora passará a ser chamado de príncipe de Gales. Além disso, ele também vai receber o título de Duque de Cornualha, títulos que pertenciam ao pai dele antes de assumir a monarquia britânica.

Como William é o primeiro da linha de sucessão, Kate pode se tornar a próxima rainha.

Camilla , esposa de Charles e atual rainha consorte, não chegou a assumir o título de princesa. Antes de chegar ao posto atual, ela era a Duquesa de Cornualha .

Harry e Meghan

Com as mudanças nos títulos, os filhos de Harry e Meghan Markle se tornarão príncipe e princesa.

Durante o discurso, Charles III também prestou uma homenagem ao Duque e Duquesa de Sussex. "Queria expressar meu amor por Harry e Meghan enquanto eles continuam construindo suas vidas no exterior", disse ele.

