No dia 6 de fevereiro de 1952, Elizabeth Alexandra Mary se tornou a rainha Elizabeth II, aos 25 anos. Ela assumiu o cargo após a morte do rei George VI. A coroação só ocorreu em junho de 1953.



Ao longo das últimas sete décadas, ela presenciou muitas mudanças. Mas como era o mundo quando a rainha assumiu o trono? Confira:

Líderes mundiais

Em 1952, o Brasil tinha como presidente Getúlio Vargas, que assumiu o país em 1951. Ele não chegou a se reunir com Vargas, mas se encontrou com outros presidentes brasileiros, como Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma.

Quando Elizabeth foi coroada, o presidente dos Estados Unidos era Harry Truman, no qual já tinha se encontrado com ela quando ainda era princesa, em 1951. Porém, no mesmo ano, os EUA elegeu o republicano Dwight Eisenhower para assumir o país em 1953. Ao longo dos últimos anos, ela conheceu todos os presidentes americanos desse período, com exceção de Lyndon B. Johnson.

Já o primeiro-ministro do Reino Unido era Winston Churchill, responsável por liderar o país na vitória da Segunda Guerra Mundial. A relação entre Chruchill e Elizabeth era muito próxima.

No mesmo ano, o general Fulgencio Batista deu um golpe de estado na Cuba e se tornou líder do país. Eva Perón, ex-primeira-dama da Argentina, faleceu em julho, e Vladimir Putin, presidente russo, nasceu em outubro.

Esporte

Em julho de 1952, ocorreram os Jogos Olímpicos de Verão, que aconteceram em Helsínquia. O evento contou com a participação de cinco mil atletas e o Reino Unido obteve 11 medalhas, sendo uma de ouro, duas de pratas e oito de bronze.

Dois antes anos, aconteceu a primeira Copa do Mundo após a Segunda Guerra Mundial. O torneio foi realizado no Brasil, mas o país sede ficou em segundo lugar, perdendo para o Uruguai.

Ao longo das últimas sete décadas, Elizabeth viu o Brasil vencer 5 vezes a competição, seguido por Alemanha (quatro vezes), Itália (duas vezes), Argentina (duas), França (duas), Espanha (duas), Uruguai (uma vez) e Inglaterra (uma vez).

Música e filme

Naquele ano, a música mais tocada foi “Blue Tango”, composição do norte-americano Leroy Anderson. Já o filme mais assistido acabou sendo O Maior Espetáculo da Terra, de Cecil B. DeMille.

Televisão

A televisão ainda estava engatinhando quando Elizabeth II virou rainha. Na ocasião, o rádio ainda era o veículo de comunicação mais popular do Reino Unido. Porém, ela foi responsável pelo primeiro recorde quebrado pela TV do país.

Em 1953, os canais de TV exibiram pela primeira vez um monarca sendo coroado. O evento contou com 27 milhões de telespectadores. Foi a primeira vez que a TV teve mais audiência que o rádio.

Setenta anos depois, a televisão segue como o principal veículo de comunicação, mas agora há uma nova tecnologia: a internet.

