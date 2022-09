Reprodução/Band - 28.08.2022 Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (08), o registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para concorrer à Presidência da República. O vice da chapa do petista, Geraldo Alckmin (PSB) também foi aprovado. A decisão do pleito foi unânime.

O ministro Carlos Horbach diz não haver irregularidades nos registros e afastou ocorrência de inelegibilidade contra Lula e acatou o pedido de candidatura.

Ainda, o TSE também aprovou a coligação de Lula e Alckmin, formado por 10 partidos:

Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV);

Federação Psol-Rede;

Solidariedade;

PSB;

Agir;

Avante;

Pros.

O tribunal também analisou três pedidos de Pablo Marçal (Pros), para impugnar a candidatura de Lula. A Corte negou as solicitações. Marçal teve a candidatura à Presidência da República negada pelo TSE na última terça-feira (06).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.