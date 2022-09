Sua Majestade o Rei: A morte da minha amada Mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família.

Lamentamos profundamente o falecimento de uma Soberana querida e de uma Mãe muito amada. Eu sei que sua perda será profundamente sentida em todo o país, nos Reinos e nas comunidades, e também por inúmeras pessoas ao redor do mundo.

Durante este período de luto e mudanças, minha família e eu seremos confortados e teremos suporte por nosso reconhecimento do respeito e profundo afeto em que a Rainha mantinha tão abrangente.

