Pelo menos 14 pessoas morreram em um naufrágio que ocorreu na ilha de Cotijuba, em Belém, no Pará, na manhã desta quinta-feira (8). A informação foi divulgada pela Marinha e confirmada pelo iG . Pequenas embarcações conseguiram resgatar os sobreviventes.

Segundo a instituição, a lancha partiu do município de Santa Cruz do Arari, na Ilha do Marajó, rumo a Belém. Equipes de Inspetores Navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) e do Aviso Hidroceanográfico Fluvial do Rio Xingu estão realizando buscas no local. A CPAOR irá instaurar um inquérito para apurar as possíveis causas e responsáveis pelo ocorrido.

"A Marinha lamenta o ocorrido e informa que continua com as buscas no local", diz o texto. "Ao longo do dia, mais informações serão divulgadas."

Em nota, a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Estado do Pará (Arcon-Pa) também informou que o barco realizava transporte intermunicipal de pessoas sem autorização e que já havia notificado a M. Souza Navegação, empresa responsável pela embarcação. A Arcon-Pa também havia comunicado a Capitania dos Portos sobre a irregularidade.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quado a água começa a entrar no barco, minutos antes de a embarcação afundar. Um homem parece dizer "parece até que está afundando esse barco". Veja abaixo:

