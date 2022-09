Reprodução/Twitter Tufão Hinnamnor se desloca em direção ao Japão

O intenso furacão Hinnamnor avança no Oceano Pacífico neste momento e segue em direção ao Japão e a ilhas que pertencem ao país. Segundo metereologistas, o ciclone é o mais intenso no planeta em 2022 e corresponde a um tufão de categoria 5 no Atlântico e Pacífico Leste.

Veja no vídeo abaixo:





A a MetSul Meteorologia informa que os ventos máximos da tempestade atingiram 257 km/h, segundo o Centro de Previsão Conjunto de Tufões (JTWC), do Pacífico. Essa magnitude confere ao ciclone tropical a classificação de um supertufão raro.





Os meteorologistas preveem que o furacão deve manter sua força por mais um ou dois dias. Depois desse intervalo, ele deve começar a perder intensidade.

A chegada do ciclone é assunto no mundo e motivo de temor. De acordo com especialistas, o fenômeno ainda será uma tempestade de categoria 3 nos próximos dias.

