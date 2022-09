Reprodução: redes sociais - 01/09/2022 Pescador sobreviveu 11 dias no mar dentro de um freezer

Um pescador chamado Romualdo Macedo Rodrigues, de 44 anos, foi encontrado vivo na última terça-feira (30), dentro de um freezer após ter seu barco naufragado na costa do Suriname. Ele permaneceu no Oceano Atlântico por 11 dias, a 450 km de onde a embarcação afundou.

Romualdo saiu de Oiapoque, no Amapá, em direção a Ilha dos Macacos, na Guiana Francesa. Ele foi encontrado por outros pescadores e estava desidratado, com as roupas rasgadas e com quadro de insolação.

Imagens feitas em 11 de agosto, dia em que o homem foi encontrado, mostram quando ele estava exausto e bastante debilitado. Veja:

O pescador Romualdo Macedo Rodrigues, de 44 anos, viveu um drama recente. Ele naufragou e ficou 11 dias à deriva no Oceano Atlântico boiando dentro de um freezer. Tudo terminou bem. Ele iria de Oiapoque para a Ilha dos Macacos, na Guiana Francesa. pic.twitter.com/alOcRhjxS6 — Amoreca Original (@alynekaiser) August 30, 2022

Por ser considerado imigrante ilegal no Suriname, o pescador ficou preso por 16 dias em território internacional, até que Romualdo conseguiu ser repatriado e foi levado de avião até Belém, no Pará.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.