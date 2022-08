Reprodução Menino de 10 anos salva mãe após ela ter convulsão em piscina

Uma criança de 10 anos salvou a mãe de um afogamento após ela ter uma convulsão em uma piscina. O caso aconteceu no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos , e a câmera de segurança da casa registrou o momento.

O acontecimento foi registrado no dia 5 de agosto. O jovem em questão é Gavin Keeney e, no vídeo publicado nas redes socias da sua mãe, Lori Keeney, é possível ver inicialmente apenas a mulher se afogando na piscina durante cerca de 18 segundos.

Logo em seguida, o menino avista a mãe e pula para resgatá-la. Ele leva Lori até a região da escada da piscina, até que o pai dela aparece correndo para ajudar a salvá-la.

"O Gavin tinha acabado de sair da piscina e estava na varanda e foi quando ele me ouviu. Ele saltou para dentro... o cachorro até tentou entrar... ele me leva para a escada e depois o meu pai entra correndo", escreveu Lori em um post feito nas suas redes socias.

"Obrigado Deus por colocar esse serumaninho maravilhoso na minha vida."

Pelo resgate, a criança de 10 anos foi condecorada pelo departamento de polícia local. Em um comunicado, os oficiais agredeceram o garoto por ter ajudado a mãe a quase não ter engolido água, e também chamaram Gavin de "herói".

"O Departamento de Polícia de Kingston gostaria que todos soubessem que temos um herói no condado de Marshall, Gavin, de 10 anos, salvou a vida da sua mãe no dia 6 de agosto de 2022. A mãe dele teve um episódio médico no meio da piscina e ele entrou a correr para ajudar. Ele segurou a mãe dele e fora da água até ela acordar. Devido às rápidas ações deste jovem a sua mãe não engoliu água nenhuma e continua viva até hoje. Obrigado Gavin, és um verdadeiro herói e uma luz positiva para esta comunidade."



Em entrevista dada à Fox News, canal de notícias norte-americano, a mãe de Gavin afirmou que essa não foi a primeira vez que ele salvou a sua vida em situações graves. Há cerca de um ano, Lori engasgou após ter feito uma cirurgia na coluna cervical, e foi o jovem que iniciou o resgate e depois ligou para os bombeiros.

