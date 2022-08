Kremlin Putin assina decreto para aumentar número de militares

O presidente da Rússia, Vladimir Putin , assinou nesta quinta-feira (25) um decreto para aumentar em 10% o número de militares no Exército, no momento em que a guerra na Ucrânia completa seis meses.



Com a medida, as forças armadas terão 2 milhões de membros, sendo 1.150.628 combatentes, um acréscimo de 137 mil militares no contingente. Já o número de civis trabalhando para as forças armadas permanece inalterado, igual a 889.130.

Em uma decisão de novembro de 2017, Putin havia fixado o tamanho do Exército russo em 1,9 milhão, incluindo 1,13 de efetivos nas forças armadas.



O novo decreto, cujas razões não foram explicadas, entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2023 e coincide com a guerra iniciada pelo governo de Putin desde 24 de fevereiro, na qual a Rússia já teria perdido ao menos 15 mil militares, de acordo com dados das inteligências de países ocidentais.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.