Reprodução/Facebook - 25.08.2022 André Janones na frente do Palácio do Planalto

Nesta quinta-feira (25), o deputado federal André Janones (Avante-MG) foi ao Palácio do Planalto e confrontou seguranças do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) que o impediram de entrar no local. O parlamentar criticou o comportamento dos profissionais e acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de enviar “capangas” para enfrentá-lo.



“Pau quebrando! Fui cobrar o presidente Bolsonaro pelo fim do auxílio emergencial e para as mães solteiras e ele mandou os capagans armados pra cima de mim! Do auxílio emergencial e para as mães solteiras e ele mandou os capangas armados pra cima de mim!”, disse o deputado.

Segundo Janones, seu objetivo era questionar o presidente para saber os motivos do fim do auxílio emergencial. Porém, ao tentar fazer uma live, ele teria sido impedido pela equipe da GSI de ficar na frente do Palácio do Planalto, classificando o ato como “censura”.

Assista ao vídeo :

Simplesmente André Janones pic.twitter.com/oG4b9dqGVq — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) August 25, 2022

André se colocou como candidato à Presidência da República no fim do ano passado e apareceu acima dos 2% em pesquisas eleitorais. Porém, no começo de agosto, após conversar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele decidiu retirar sua candidatura para presidente e agora busca à reeleição a deputado federal.



Janones tem trabalhado nas redes sociais para defender os projetos do petista e vem enfrentando os bolsonaristas. Segundo o deputado, é uma estratégia para que os adversários o ataquem e deixem o ex-presidente de lado.

