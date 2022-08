Reprodução: youtube - 24/08/2022 Bolsonaro durante evento em Betim

Nesta quarta-feira (24), em ato em Betim (MG), o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), disse que vencerá as eleições deste ano ainda no primeiro turno. Ele se encontrou com prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte e com líderes religiosos.



Durante o seu discurso, o mandatário aproveitou para convocar seus apoiadores para participarem dos atos cívico-militares que acontecerão no feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

Bolsonaro reforçou seu apoio ao candidato ao governo de Minas Carlos Viana (PL) e criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), associando-o a Venezuela. “Quem fez campanha para Chaves e Maduro no passado foi o Lula”, declarou o governante, que está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais.

Inclusive, ao afirmar que vencerá no primeiro turno, o presidente da República comentou que Lula só ganha as eleições “no Datafolha”.

Lula, Datafolha e Ipec

No dia 15 de agosto, Lula apareceu com 44% das intenções de votos contra 32 de Bolsonaro, segundo dados da pesquisa Ipec, ex-Ibope. Ao transformar os números em votos válidos, o petista alcança 51%, o que o levaria a vencer já no primeiro turno.

Já o Datafolha, divulgado em 18 deste mês, o ex-presidente apareceu com 47% da preferência dos eleitores, enquanto o atual governante recebeu 32%. Lula também levaria a eleição no primeiro turno, de acordo com o instituto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.