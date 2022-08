Reprodução/redes sociais Hellen Nyabuto morreu afogada enquanto fazia uma live no Facebook

Uma mulher de 23 anos morreu afogada enquanto fazia uma transmissão ao vivo na sua conta oficial do Facebook. O caso aconteceu no dia 18 de agosto, na província de Ontário, localizada no Canadá .

A queniana Hellen Nyabuto estava nadando na piscina de um hotel na cidade de Collingwood, quando decidiu transmitir o momento na sua rede social. Ela estava sorridente e interagia com as pessoas que acompanhavam a live.

Cerca de três minutos após o início da transmissão, Nyabuto decidiu se mover para a parte mais funda da piscina. Neste momento a mulher saiu do enquadramento do vídeo e começaram a ser apenas ouvidos seus pedidos de socorro.

Momentos depois a transmissão ficou em silêncio absoluto, estado em que permaneceu por algumas horas, até que hóspedes do hotel são vistos entrando no local e encontram o corpo da queniana. O Facebook excluiu o vídeo.

Hellen era profissional de saúde e trabalhava em uma residência para idosos próxima a Ontário. Seus familiares estão em busca de ajuda financeira para custear o enterro.



Foi aberta uma campanha de arrecadação pública para a obtenção de fundos para o enterro da vítima do afogamento. A meta era uma arrecadação de US$ 38 mil, e em apenas quatro dias as doações já chegaram a cerca de US$ 40 mil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.