Reprodução/Twitter Ataque a estação de trem ucraniana deixa 22 mortos

Um ataque russo contra uma estação ferroviária em Chaplyne, cidade localizada na região de Dnipropetrovsk, na Ucrânia , matou ao menos 22 pessoas e deixou outras 50 feridas nesta quarta-feira (24), informou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Além das vítimas civis, o mandatário informou que um míssil atingiu um trem e destruiu quatro vagões no local. A Rússia não se manifestou sobre o ataque de maneira formal.

A pequena cidade, que tem cerca de 3,5 mil pessoas ao todo, é um importante ponto de transporte entre o nordeste e o sul da Ucrânia, com diversas rotas passando no local.



Mas, essa não é a primeira vez que uma estação de passageiros de trens é atacada desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. O maior deles ocorreu em 8 de abril, quando um míssil russo atingiu a estação de Kramatorsk e matou 52 pessoas, além de deixar 90 feridos.

