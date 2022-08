Pres Ucrânia / Fotos Públicas Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

Durante o pronunciamento no Dia da Independência nesta quarta-feira (24), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que seu país “renasceu” com a invasão russa, que ocorreu há exatos 6 meses.

“Uma nova nação apareceu no mundo em fevereiro às 4 horas da manhã. Não nasceu, renasceu 4 horas da manhã. Não se assustou”, disse Zelensky em no discurso para o 31º aniversário da independência do país.

O mandatário ucraniano voltou a dizer que se opõe a qualquer compromisso que permita a Moscou obter ganhos territoriais, o que inclui faixas do sul e leste do país, amplamente ocupadas pelas tropas russas.

Zelensky ainda fez a promessa de que a Ucrânia iria recuperar o território perdido em Donbass e a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

“O que para nós é o fim da guerra? Costumávamos dizer: paz. Agora dizemos: vitória”, falou.

De acordo com a agência Reuters, na manhã desta quarta, sirenes que alertam para ataques aéreos soaram na capital Kiev e em outras localidades.

Não há previsão para o fim do conflito.

