O mandatário da Rússia, Vladimir Putin, afirmou ao seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, que os dois países devem expandir as suas relações bilaterais. A informação foi divulgada pela agência estatal norte-coreana KCNA nesta segunda-feira (15).

Em carta pelo Dia da Libertação da Coreia, Putin disse que as nações têm uma tradição de amizade e cooperação. Ele também afirmou que o estreitamento de laços é interessante para ambos e pode contribuir para o fortalecimento da segurança e a estabilidade na península coreana e no nordeste asiático.

Isolada, a Coreia do Norte declarou apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Em fevereiro, o governo norte-coreano disse que a raiz do problema são a política “hegemônica dos EUA”e o “desrespeito dos países ocidentais pelos legítimos interesses de segurança da Rússia”.

Ao lado da Síria, em julho, a Coreia do Norte reconheceu os territórios dissidentes de Donetsk e Lugansk, no leste ucraniano, como Estados independentes, assim como fez Moscou.

Resposta

Em retribuição às palavras de Putin, de acordo com a KCNA, Kim enviou uma carta ao presidente russo em que cita a origem da amizade. Segundo o líder norte-coreano, os laços entre os países se estreitaram na 2ª Guerra Mundial, quando a península coreana era ocupada pelo Japão.

Depois desse momento histórico, “a cooperação, o apoio e a solidariedade estratégicos e táticos” entre a Rússia e a Coreia do Norte alcançaram um novo patamar, frustrando ameaças e provocações de forças militares hostis, disse Kim na carta.

