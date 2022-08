Reprodução/Getty Images A capital da Inglaterra foi atingida por grandes inundações no ano passado

Os efeitos da onda de calor que atingiu a Europa no último mês começaram a se abrandar. No Reino Unido, após a grande seca ocasionada pelo calor, espera-se um volume intenso de chuvas e tempestades - o que preocupa as autoridades britânicas.

Os meteorologistas alertaram para um "dilúvio" esta semana. O alarme vem após o mês de julho mais seco já registrado na história do país e a primeira metade do ano mais seca em décadas, que causou o ressecamento do solo em diversas partes do Reino Unido.

O Gabinete do Met emitiu um alarme amarelo (alta intensidade) de trovoadas para a maior parte do país na segunda-feira e terça-feira.

Segundo a Agência do Ambiente, mais de três milhões de famílias na Inglaterra estão correndo risco de terem suas casas inundadas. No País de Gales e na Escócia, estima-se que 300 mil famílias tenham que sair de suas casas ou traçar estratégias para se proteger dos estragos causados pela chuva.

Chuvas e tempestades fortes são uma preocupação para os londrinos, pois a seca faz com que o solo tenha mais dificuldade em absorver o volume de água. Sendo assim, esses eventos climáticos podem causar inundações repentinas, interrupção dos transportes e cortes de energia.

Na segunda-feira, o Presidente da Câmara de Londres Sadiq Khan afirmou que está preocupado com as chuvas e aconselhou os londrinos a manterem contato com as autoridades para evitar acidentes.

"Escrevi a dezenas de milhares de londrinos que vivem em casas que podem ser afetadas por inundações repentinas. Por favor, entrem em contato com a Floodline, vão ao website da sua autoridade local para ver o que podem fazer para reduzir as hipóteses de suas casas serem inundadas e minimizar as consequências da chuva", concluiu.

