Wikipedia Vulcão Carihuairazo tem cera de 5 mil metros de altura

Três alpinistas equatorianos morreram ao caírem de uma altura de 60 metros na trilha que leva ao topo do vulcão Carihuairazo, no último sábado (13). Outras 12 pessoas que faziam parte do grupo sofreram ferimentos e estão recebendo tratamento em hospitais de Riobambo e Ambato.

Duas das vítimas eram homens, com idades de 45 e 50 anos. A terceira vítima era uma mulher de 47. Por conta das condições climáticas, os corpos só foram resgatados do local do acidente no domingo.

Seis homens e seis mulheres se feriram com contusões e fraturas e foram evacuados da área, que fica a 4 mil metros de altitude, em um helicóptero.

O objetivo do grupo era atingir o topo do vulcão quando se acidentaram e caíram de uma altura de 60 metros.



O vulcão Carihuairazo tem cera de 5 mil metros de altura e fica na província de Tungurahua. Ele é vizinho do vulcão Chimborazo, o mais alto do país com 6,2 mil metros.

