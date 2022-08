Reprodução Vestibular Fuvest

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) abre nesta segunda-feira (15), às 12h, o período de inscrição para o vestibular 2023, que selecionará estudantes para ingressar nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) no próximo ano.

Todos os interessados devem preencher, até o meio-dia de 23 de setembro, o formulário com dados pessoais e um questionário socioeconômico no site da instituição. A taxa de inscrição custa R$ 191,00.

Todos os estudantes que querem prestar a primeira fase do vestibular devem se inscrever, mesmo aqueles que deram entrada a pedidos de isenção ou redução de taxa. CLIQUE AQUI PARA REALIZAR SUA INSCRIÇÃO.

Confira o calendário completo do vestibular 2023.

Calendário Fuvest 2023

Período de inscrição: 12h de 15/ago até 12h de 23/set/22

Prova da 1ª fase: 04/dez/22

Divulgação convocados para 2ª fase: 16/dez/22

Provas da 2ª fase: 08 e 09/jan/23

Divulgação da primeira lista de aprovados: 30/jan/23

Veja a lista de livros obrigatórios para os vestibulandos que tentarão ingressar em 2023 na USP:



Poemas Escolhidos - Gregório de Matos;

Quincas Borba - Machado de Assis;

Alguma Poesia - Carlos Drummond de Andrade;

Angústia - Graciliano Ramos;

Mensagem - Fernando Pessoa;

Terra Sonâmbula - Mia Couto;

Campo Geral - Guimarães Rosa;

Romanceiro da Inconfidência - Cecília Meireles;

Nove Noites - Bernardo Carvalho.

