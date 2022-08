Reprodução/Instagram Caso eleita, Tebet promete revogar medidas ambientais de Bolsonaro

A candidata ao Palácio do Planalto, Simone Tebet (MDB), pretende revogar todas as medidas adotadas pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), no que diz respeito ao meio ambiente.

A ideia da candidata, que vai entregar o programa de governo hoje ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é revogar medidas que tenham incentivado o desmatamento, de forma direta ou indireta. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, de 'O Globo'.

O plano é mais uma tentativa da senadora de se descolar de críticas recebidas de ambientalistas e indigenistas, uma vez que o nome dela é ligado ao agronegócio e à bancada ruralista.

Como proposta, Tebet vai, caso eleita, pedir a adoção de uma "lista suja" pelo governo. Ela promete fichar CPFs e CNPJs que estejam devastando florestas, invadindo terras, praticando mineração ilegal e emitindo irregularmente gases do efeito estufa.

